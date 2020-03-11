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Поправки в Конституцию 5 минут назад

11 марта 202021:05 Андрей Григорьев

Госдума и Совфед одобрили поправки в Конституцию РФ

Госдума и Совфед одобрили поправки в Конституцию РФ

Сегодня Совет Федерации одобрил инициированные Владимиром Путиным поправки к Конституции. А перед этим их в третьем заключительном чтении приняла Госдума. Всего в законопроекте — около двух сотен поправок, которые поступали и от различных органов власти, и от граждан. Они расширяют полномочия парламента, вводят ограничения для высших должностных лиц, а также закрепляют различные социальные обязательства государства.

Это был особый политический день, в который поправки в Конституцию принимали обе палаты российского парламента. Сначала — голосование в Госдуме.

Итог кропотливой работы, которая продолжалась ровно пятьдесят дней без перерыва на праздники и выходные. Собрали больше тысячи трехсот предложений — по всем регионам. Систематизировали их и согласовали с президентом, конституционная реформа — это его инициатива.

"Когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданы, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, они закладывают перспективу развития страны, стратегию, если хотите. Это Конституция — не на год и не на два, об этом сказал президент, эта Конституция, внесенные изменения — на ближайшие 50 лет", — заявил Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

Целый блок, посвященный социальным вопросам: государство теперь гарантирует гражданам доступную медицину, индексацию пенсий не реже одного раза в год, зарплаты не меньше прожиточного минимума.

"Мы внесли поправки в те статьи, которые определяют устройство, управление и полномочия всех институтов власти. Поэтому это не просто там техническая поправка. Мы теперь получаем после 22 апреля обновленную, усиленную Конституцию, которая позволяет нам улучшить положение дел в социальной сфере", — считает Владимир Жириновский, лидер думской фракции ЛДПР.

"Укрепление государственности, соединение нашей великой истории, особое внимание советскому периоду. Всё, что связано с заботой о детях, женщинах, о труде. В социально-мировозренческом плане здесь значительный шаг вперёд. Если брать социально-экономический курс, сохраняется", — отметил Геннадий Зюганов, глава думской фракции КПРФ.

Из принципиально нового — добавлена поправка, которую на вчерашнем заседании предложила Валентина Терешкова. Это такая переходная норма, которая, ограничивая президентские полномочия двумя сроками, все же дает возможность в 2024 году баллотироваться всем желающим, которые соответствуют требованиям Конституции: не моложе 35 лет, из них 10 нужно прожить в России, никогда не имевший иностранного гражданства и без банковских счетов за границей.

"Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности. Но, коллеги, сейчас, когда страна с одной стороны стала самостоятельной и обрела мощь, развивается, но с другой стороны мы видим, что происходит в мире и как много решается конкретным президентом", — рассказал Сергей Неверов, руководитель думской фракции "Единая Россия".

"Президент правильно рассудил, что в Конституции должна остаться норма про два срока, но дать возможность действующему президенту в случае необходимости, я обращаю на это внимание, дать возможность участвовать в выборах. Это правильно. Воспользуется ли этой возможностью или нет Владимир Путин? Будет принимать решение он. В зависимости от ситуации. Он об этом прямо и откровенно сказал", — напомнил Сергей Миронов, лидер думской фракции "Справедливая Россия".

Сегодня же принятый закон эстафетой передают от нижней палаты парламента к верхней.

"Сегодня в 11 утра этот документ поступил в Совет Федерации. Был рассмотрен сначала всеми комитетами, а затем уже на пленарном заседании", — проинформировал общественность Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

И вот уже — одобрение Совета Федерации. И спикер Валентина Матвиенко говорит о своевременности инициативы Терешковой. Само ее появление в списке конституционных поправок положительно повлияло на международные рынки.

"Принимая во внимание масштаб задач, которые стоят перед Россией сегодня, сложную ситуацию в целом глобальной экономики, повторюсь, непростой международной обстановки, нам жизненно важно, жизненно необходимо сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. Это важно для граждан, это важно для бизнеса, инвесторов. Это важно для наших зарубежных партнеров. Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости и падение цен на нефть приостановилось. И несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках. Это к слову о стабильности. Говоря о масштабных предстоящих задачах, которые предстоит решать, это показывают социологические опросы, значительная часть российских граждан считает, что лучше всего с этой задачей справится именно действующий глава государства. И этим их мнением нельзя пренебрегать. Следовательно, Владимир Владимирович должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора", — сказала Матвиенко.

Президент при таком уровне народной поддержки мог выбрать любой способ остаться у власти, но последовательно отказывался от всех предложений.

"Никакие другие схемы юридические президенту, как человеку, обладающему высочайшим политическим доверием граждан, не нужны, не нужны никакие квазиструктуры, от имени которых или, возглавляя которые он мог бы осуществлять управление государством. Если такое решение президент будет принимать в 2024 году, идти на выборы, на конкурентные свободные выборы, он пойдет на выборы президента, это будет решение граждан. Это предельно честная позиция. Пойти и спросить у людей", — заявил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

И это — многоступенчатая демократическая модель. Сначала — процедура принятия самих поправок в Конституцию.

Парламентский этап работы над изменениями основного закона завершен. Но дальше еще — правовое заключение Конституционного суда, и — самое главное условие, на котором настоял президент — общероссийское голосование. Оно пройдет 22 апреля.

И без него поправки не вступят в силу.

"Президент посчитал необходимым на этом этапе развития российской демократии посоветоваться с гражданами, и чтобы главное решение оставалось за ними. Уже после прохождения этих процедур, будет проходить общероссийское голосование по обновленной Конституции. И только по итогам голосования эти изменения вступят в силу", — сообщила Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

А уже потом — и это вторая ступень — собственно, сами выборы 2024-го. Все это время страна уже будет существовать в новых экономических и политических реалиях, которые даст ей изменение основного закона.

"Такой новый подход правомерен, потому что произошло перераспределение в поправках полномочий и между законодательной и исполнительной властью, некие новые органы, придан конституционный характер. То есть, это другое государство, как Пятая республика во Франции, начиная с Де Голля отличается от Четвертой и все там заново было. Но наш президент — это мастер вообще политической тактики и он оставляет интригу открытой, тем самым побуждая элиту работать хорошо, а не думать о том, на кого ориентироваться и опереться", — полагает Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы.

В Центризбиркоме — президент поручил ему готовить процедуру общероссийского голосования — сегодня утвердили логотип, под которым будет идти информационная кампания: российская конституция в виде щита.

"Мы тоже тут напрягали все свои творческие возможности. Спорили. Утверждаем то, что понравилось людям в результате вот этого широкого репрезентативного исследования", — пояснила Элла Памфилова, глава ЦИК РФ.

И слоган "Наша страна, наша конституция, наше решение".

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