Дикие люди: о порче фресок Рафаэля и вандализме в искусстве

В Интернете бурно обсуждают след двух украинских туристок в Апостольском дворце Ватикана. "Лена и Тамара из Винницы" выцарапали свои имена на уникальной фреске Рафаэля. Подобные случаи вандализма в музеях — не редкость. Почему люди портят произведения искусства? Какое наказание за это грозит?

Лена и Тамара из Винницы вошли в историю мирового искусства, только не так, как хотелось бы культурным жителям этого украинского города.

Это видео было снято в станцах Рафаэля, в официальной резиденции Папы Римского в Ватикане. Залы были расписаны великим художником вместе с его учениками более пяти столетий назад. Та самая надпись – "Лена и Тамара" — появилась в правом углу фрески "Афинская школа". Эту фреску признают лучшей в станцах и одним из величайших творений ренессансного искусства в целом.

"Порча фресок Рафаэля — это, пожалуй, уже крайность. Потому что одно дело — расписаться на месте, которое закрасили и все. Но человек, расписывающийся на фреске Рафаэля, не может не понимать, что такое реставрация Рафаэля. Это несколько месяцев кропотливой работы, кропотливого труда. Это очень большие деньги. Это несколько десятков тысяч евро. Эти деньги должны платить хулиганы", — комментирует академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

Но вот удастся ли найти теперь этих Лену и Тамару из Винницы? Когда они нацарапали свой автограф — неизвестно даже примерно. Первые фотографии с испорченной фреской появились в Интернете еще в 2015 году. Отсмотреть камеры видеонаблюдения за пять лет (и это минимум) практически невозможно.

"Боже мой! Какой позор! Какое невежество! Мне стыдно, что эти две (я даже не знаю, как назвать) — из моего родного города". Дикие люди! Как раз таких недалеких нужно ограничивать в выездах. Сидели бы в своей Виннице и царапали где ни попадя", — возмущаются жители Винницы.

Если приглядеться внимательно, можно заметить, что таких вандальных автографов в углу фрески достаточно много, просто надпись "Лена и Тамара" — самая свежая.

Такие акты вандализма не единичны. В Вашингтоне задержали гражданина Киргизии, который монетой нацарапал свое имя на мемориале Линкольна. Туристы из США — с высшим образованием, врачи — в октябре 2019 года увековечили свои имена на вершине Пизанской башни. Отойти от места преступления американцы не успели. Карабинеры задержали их прямо у подножия башни. В сентябре того же года в Париже в Центре Помпиду вандал порезал картину французского концептуалиста Даниэля Бюрена. В январе уже этого года молодой мужчина напал с ножом на полотно Пабло Пикассо "Бюст женщины" в галерее Tate Modern в Лондоне.

"Это напоминает мне историю вандалов 455 года германского племени, которые вторглись в Рим и его разрушили. Оттуда и пошли эти зачатки. Эти люди не понимают, как нужно себя вести в таких местах", — говорит клинический психолог Артур Гараганов.

Реставрировать произведения искусства, как правило, приходится за счет страховых компаний. Вандалы покрыть всю сумму ущерба (а это миллионы долларов) не могут. Вот только отреставрируют ли Рафаэля итальянцы? Судя по состоянию фрески, за последние пять лет искусствоведы даже не пытались стереть следы пребывания украинских туристов.