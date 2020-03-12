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В Тегеране сбит украинский Boeing 11 минут назад

12 марта 202007:44

Иран вернет Украине черные ящики с самолета Boeing 737, сбитого под Тегераном

Иран вернет Украине черные ящики с самолета Boeing 737, сбитого под Тегераном

Тегеран вернет Киеву черные ящики с украинского самолета, сбитого по ошибке в районе иранской столицы 8 января текущего года. Об этом сообщил посол Украины в Канаде после сессии совета Международной организации гражданской авиации, прошедшей в Монреале.

При этом не исключено, что далее бортовые самописцы могут быть переданы Франции. Это будет сделано в том случае, если понадобится дополнительная экспертиза. Данное намерение Ирана уже приветствовала Канада, чьи граждане также были на борту разбившегося самолета. Жертвами крушения стали 176 человек, напоминает телеканал "Россия 24".

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