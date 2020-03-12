Дедушка избил внука поленом за то, что тот ушел из чума в тундру

В Ненецком автономном округе 8-летний мальчик попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой после того, как двоюродный дедушка избил его поленом, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным следствия, 8 марта в чуме, расположенном в 10 км от Нарьян-Мара, 61-летний мужчина несколько раз ударил ребенка поленом по голове, после чего вытащил ребенка из чума на улицу в качестве меры воспитания за то, что мальчик без разрешения покинул чум и ушел в тундру. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Подозреваемый признал свою вину, пояснив, что избил внука в порыве гнева.