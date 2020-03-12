ФСБ изъяла крупнейшую партию автоматов и пистолетов у подпольных оружейников

Крупнейшую партию оружия — 236 стволов, свыше восьми килограммов пороха и более полутора тысяч патронов — изъяли сотрудники ФСБ у группы подпольных оружейников.

В группировку, по данным Центра общественных связей ФСБ, входили жители столицы, Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Они, как полагают следователи, занимались модернизацией гражданских образцов в боевые аналоги и продажей огнестрельного оружия.

Были обнаружены две мастерские, где проводились работы. Во время обысков у участников изъяли четыре пулемета Дегтярева, 25 автоматов (АКС-74У, АК-12, АК-103, АК-105, М-49, МР-44, AR-15), 22 пистолета-пулемета (ППШ, ППС, "Кедр", Thompson, МР-38, Lewis, Sterling, Uzi, Nitro, Beretta МАВ-38), 19 винтовок и карабинов (Мосина, СВТ, "Сайга", Mauser, Winchester, Jonson М 1941, Lefaucheux), 165 пистолетов и револьверов (ПММ, ПМ, ТТ, ПСМ, АПС, Марголина, Коровина, Mauser С 96, Colt, Astra, Luger, Walther, SIG Sauer, Suomi, CZ", Beretta, Stalker, Glock, Smith&Wesson, системы Наган).

Кроме того, у злоумышленников изъяли самодельное стреляющее устройство, шесть гранат (Ф-1, РГД-5), более восьми килограммов тротила и пороха, 11 взрывателей различных модификаций, около полутора тысяч патронов различного калибра, два глушителя и свыше 100 запчастей и оборудование для изготовления боеприпасов.

Как долго работали подпольные мастерские, не уточняется.