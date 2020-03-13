В Австралии коронавирусом заболел министр внутренних дел

У главы МВД Австралии Питера Даттона медики обнаружили коронавирус COVID-19. Мужчина госпитализирован.

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения и прошел тест на COVID-19. Тест оказался положительным", — написал министр на своей странице в Twitter.

Между тем, глава правительства Австралии Скотт Моррисон призвал отменить все массовые мероприятия с участием более 500 человек для предупреждения распространения коронавируса по стране. При этом ограничения пока не коснутся учебных заведений и транспортных систем, передает РИА Новости.

"Это для профилактики. Мы забегаем вперед, чтобы удостовериться в том, что можем минимизировать влияние на ваше здоровье", — пояснил он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, число заразившихся во всем мире превысило уже более 125 тысяч, скончались от болезни более 4 тысяч человек.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась супруга премьер-министра Канады.