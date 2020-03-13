Ученый рассказал, когда прекратится распространение коронавируса

Распространение коронавируса затихнет к июню — июлю, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Он напомнил, что в пик заболеваемости в КНР пройден еще 2 февраля. По мнению ученого, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 — 2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 — 2015 гг.

Шестопалов подчеркнул, что коронавирусы есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ. По его словам, в ситуации с COVID-19 "примерно 50% паники", передает "Интерфакс".

Ученый отметил, что значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость коронавируса достаточно высока.

За весь период распространения инфекции смертность от COVID-19 достигла порядка 5 тысяч человек, что сопоставимо с количеством людей, умирающих ежедневно в мире от туберкулеза. По словам медика, несопоставим Covid-19 и с обычным гриппом.

Особого эпидемиологического расследования требует ситуация в Италии, хотя и там, по некоторым данным, жертвами болезни в основном становятся пожилые люди.

ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией. На данный момент в мире насчитывается 129846 человек, инфицированных Covid-19, 4931 человека стали жертвами коронавируса. Поправились более 68 тысяч человек.