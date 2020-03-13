Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

В первой части интервью Вестям.Ru Александр Мясников — известный врач и ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" напомнил основной постулат одной из своих книг: "Здоровый – этот тот, кто считает себя здоровым, больной – кто считает себя больным". Иными словами: болезнь можно "раздумать", а можно "надумать".

Во время большого интервью доктор не раз пояснял эту мысль примерами из своей врачебной практики, а в его завершении рассказал о важности раскрытия секрета плацебо и о надуманных болезнях большинства пациентов.

По его словам, статистика такова, что из ста человек, которые обращаются к врачам, у 70-ти процентов ничего не находят.

"То есть пациентов с надуманными болезнями больше, чем с реальными", — говорит доктор Мясников.

Врач говорит, что "на этом стоит вся психосоматика". По его словам, надумывают себе люди практически все болезни: и судороги, и боли, и раздвоение зрения.

"Их болевые рецепторы так перенастраиваются, что они начинают нормальные импульсы воспринимать как болевые, и посылают их "наверх" То есть болевые рецепторы застревают постоянно в состоянии " включено". А когда пытаются "выключить" — не получается", — поясняет доктор Мясников и добавляет, что эта проблема до сих пор недооценена.

В этой связи знаменитый врач называет раскрытие секрета плацебо будущим медицины и тем, что убьет фармакологию.

"Потому что эффект плацебо действует у очень многих людей, которые реально выздоравливают. Он достигает 40 процентов: проходят боль, сыпь и даже затемнения в легких", — отмечает доктор Мясников.

Он рассказывает, что примерно на таком принципе основана иммуноонкология – направление, которое активно развивается в последние 15 лет и опередило по эффективности и операции, и химиотерапию.

Лекарства эти, правда, стоят очень дорого – сотни тысяч евро за курс. Они, поясняет Александр Мясников, не убивают опухоль, а как бы маскируют ее "щитом".

"Эти лекарства указывают на опухоль нашему организму, "щитом" демаскируют ее – как белый крест на воротах гугенота. После этого наши защитные силы ее видят, "зажимают в кулак" – и опухоль исчезает без следа", — поясняет доктор Мясников.

Таким образом, резюмирует он, медики доказано видят, как срабатывает наш собственный иммунитет.

"Думаю, так срабатывают многие шаманы и "бабки". Они каким-то путем направляют наш иммунитет в нужном направлении. Как они это делают? Я думаю, они сами этого не знают", — отмечает известный врач.

Теперь, когда медики знают, как действует иммуноонкология, есть понимание, что существуют и иные пути воздействия на болезнь. И в этой связи очень важно раскрыть секрет плацебо, который Мясников называет "недооцененным эффектом".

Александр Мясников поясняет: "Если человек принимает таблетку, и у него от этого проходит пневмония или бородавка, значит, человек сам своей верой запустил защитный механизм организма, который пошел — и сделал то, что надо".

"Мы не задумывались, как и почему действует эффект плацебо? Что человек сам себе внушил? Ну да, внушил, — рассуждает доктор. — Но работает-то не сила мысли, а те иммунные силы, которые всем этим занимаются".

"Я не удивлюсь, если фармакология специально не смотрит в эту сторону. Потому что если мы научимся этим управлять, то тогда фармакологии конец", — считает доктор Мясников.

Ранее он рассказал о том, что провоцицрует рак и назвал недооцененнные болезни и переоцененные лекарства.