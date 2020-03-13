Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

Ученые-ядерщики из Новосибирска ведут активные работы, способные повлиять на успех крупнейшего международного эксперимента, известного как Большой адронный коллайдер (БАК). С помощью этого супер-ускорителя заряженных частиц в Швейцарии специалисты ищут ответ на вопрос о происхождении Вселенной. Помочь в этом может младший брат большого коллайдера — уникальная установка, собранная в сибирском Институте ядерной физики.

ВЭПП-2000 — единственный в мире электрон-позитронный коллайдер. Это мощнейшая установка в своем диапазоне энергий. Ему больше 20 лет, но до сих пор именно здесь проводят важнейшие для науки эксперименты.

Создать идеальные условия для экспериментов на коллайдере — задача сибирских ученых. Новая разработка новосибирцев позволяет изучать эффективность различных покрытий. Уже разработан, например, материал для вакуумной камеры коллайдера. Доказано — в созданных условиях частицы не теряются из пучка. А значит, ученые смогут зафиксировать больше столкновений.

- Это разработка наша, все создано на нашем экспериментальном производстве, — гордятся сибирские ученые.

Данные сибирского эксперимента будут использованы при модернизации коллайдера в Швейцарии. Большой адронный коллайдер — одна из самых сложных машин, когда-либо созданных человечеством. Это крупнейший в мире ускоритель частиц. На счету уже десятки открытий, например, частица Вселенной — бозон Хиггса. Уловить мельчайшие частицы — задача сложная. Упустить ничего нельзя, все влияет на результат. Потому в Швейцарии новых разработок очень ждут.

Институт ядерной физики в Новосибирске больше полувека создает коллайдеры. На счету сибиряков сотни открытий, многие использованы во время строительства ускорителя в Швейцарии. Сегодня над его улучшением работает весь мир, и вклад сибирских ученых — огромный.

"Участвовали в создании самого коллайдера. И Институт ядерной физики был той организацией, которая больше чем любая другая организация в мире изготовила оборудование для БАК", — констатирует академик РАН, директор Института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев.

Сейчас ученые готовят еще несколько важных проектов. И не только для обновления ускорителя в Швейцарии. Результаты работы новосибирских физиков будут использоваться для проектирования 100-километрового кольцевого коллайдера в Женеве.