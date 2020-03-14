Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

Штормовой ветер, бушевавший в столичном регионе в пятницу, повалил 335 деревьев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы. По уточненным данным, повреждения получили 62 автомобиля, пострадали крыши двух административных зданий, опоры освещения. Не обошлось и без жертв – ранее сообщалось о гибели водителя в Сокольниках, на машину которого упало дерево. Дерево, не выдержав бури, переломилось и рухнуло на проезжающий автомобиль. Водитель погиб мгновенно, неуправляемый внедорожник протаранил еще две машины. Тополь был явно больным. Внутри него пустоты, а ствол фактически полностью сгнил, и очевидно, что специалисты уже обращали на него внимание – на нем есть следы от спиленной ветки. Теперь эксперты будут выяснять, нужно ли было полностью удалить это дерево.

Еще несколько человек получили травмы из-за упавших незакрепленных рекламных конструкций и металлических заборов. В числе пострадавших и чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха. На нее упала магазинная вывеска, девушка чудом выжила.

В Подмосковье повалены порядка 100 деревьев, повреждения получили 38 автомобилей. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок 11 лет.

Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдался в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга и в пятницу. В столице было объявлено штормовое предупреждение.