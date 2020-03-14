Совет Федерации утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании 14 марта принял постановление о результатах рассмотрения парламентами регионов России закона о поправках к Конституции РФ. Таким образом, положительные заключения на документ всех 85 российских регионов утверждены верхней палатой.

За это решение проголосовали 164 сенатора, против был 1, воздержавшихся не было, передает ТАСС. Президентский законопроект, одобренный Советом Федерации 11 марта, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. При этом действующий глава государства после вступления поправок в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента.

После утверждения Советом Федерации документ направят в Конституционный суд. Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет официальным выходным.