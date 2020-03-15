Терешкову поблагодарили за "сохранение" Путина

Это была ее обязанность перед избирателями, объясняла через несколько дней Валентина Терешкова в родной Ярославской области.

"Я озвучила просьбу людей, а их много. Я получаю огромную почту. И каждое письмо начинается: "Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича". Люди помнят, в каком виде, в каком состоянии он принял нашу страну. Он буквально собирал ее по частям. Более того, спокойно. Страна стала единой. Она приобрела огромный авторитет, с ней считаются. И у него мощнейший авторитет. И это все идет на то, чтобы с нашей страной считались. А он это сделал", — считает член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Валентина Трешекова.

После ее выступления 10 марта Госдума удалилась на закрытые межфракционные консультации. Эти вопросы витали в воздухе уже давно, и их не раз задавали российскому президенту на его встречах с общественностью, но теперь идеи из думских кулуаров, где депутаты обсуждали их неофициально, попали в сессионный зал парламента.

Президент в парламенте — уже через час. В сопровождении спикера Володина. На предложение депутата Терешковой не мог не отреагировать.

"Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова, понятное, исключить из Конституции количество сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо страны — президент. Похожая идея прозвучала на недавней моей встрече в Петербурге с гражданами, там один из ветеранов как раз именно это и предложил. Я тогда сказал, что не хочется возвращаться к временам Советского Союза. Не скрою, был некорректен. Это некорректное замечание, потому что во времена Советского Союза никаких выборов то и не было. Там все решалось достаточно келейно либо в результате внутрипартийных каких-то там процедур или интриг. Выборов не было. Кстати говоря, прецеденты избрания больше двух сроков были в тех же Штатах. Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработица и нищета, потом Вторая мировая война. В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности, конечно, в нашем случае мы еще не все преодолели после развала Союза, это тоже понятно. Стабильность должна находиться в приоритете, особенно повторю, в то время, когда у страны еще много проблем", — отметил глава государства.

Перед Путиным — папка с документами, и с балкона хорошо видно, что текст там с многочисленными рукописными правками. Для президента это тоже непростой вопрос.

"Когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков. Второе предложение означает снять ограничение для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах, естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля. Обращаясь к гражданам, хочу сказать: как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете, так и будет", — заверил Путин.

Количество президентских сроков по-прежнему ограничено двумя — без слова "подряд" — но введена дополнительная норма — занимать эту должность теперь можно без учета сроков, которые были до изменения Конституции.

"Во внешнем мире это фактор крайне важный, потому что когда заканчивается срок полномочий президента и у него нет возможности для переизбрания, с ним меньше считаются. Этот фактор абсолютно дезавуирован", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент правильно рассудил, что в Конституции должна остаться норма про два срока, но дать возможность действующему президенту в случае необходимости — я обращаю на это внимание — участвовать в выборах. Это правильно. Воспользуется ли этой возможностью или нет Владимир Путин, будет принимать решение он. В зависимости от ситуации. Он об этом прямо и откровенно сказал", — пояснил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

У президента такой политический авторитет и доверие избирателей, что займи он любую должность, в Госсовете, Совете безопасности, Конституционном суде или пожизненным сенатором в верхней палате парламента, этот орган немедленно стал бы в стране ключевым. Но Путин выбрал самый прямой и честный путь.

"Если бы президент Российской Федерации просто хотел остаться у власти, поверьте, способов законных это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь, и он заявлен. Во-первых, это право, возможность избираться. Будет ли Владимир Владимирович выдвигать свою кандидатуру в 2402 году, покажет время, это будет его желание. В любом случае это конкурентные выборы. И только граждане, даже если будет решение, что Владимир Владимирович пойдет на выборы, будут решать, поддержат они президента или нет", — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

И это будут два голосования: сначала — за поправки в Конституцию, а уже потом, если Путин все-таки решит выдвинуть свою кандидатуру, — уже сами выборы 2024-го — на общих основаниях, с обязательными конкурентами. В обоих случаях выбирать будут люди.

Поправки закрепляют в основном законе все достижения страны за двадцать лет развития. Первый блок — суверенитет России. Запрет на отчуждение территорий. Приоритет российского конституционного права над международным. Запрет для всех высокопоставленных чиновников — в том числе и для президента — на иностранное гражданство и банковские счета за рубежом. Новый уровень защиты независимости.

"Мы внесли поправки в те статьи, которые определяют устройство, управление и полномочия всех институтов власти. Это не просто техническая поправка. Мы теперь получаем после 22 апреля обновленную, и усиленную Конституцию", — уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Укрепление государственности, соединение нашей великой истории. Особое внимание советскому периоду. Все, что связано с заботой о детях, женщинах, труде. В социально-мировозренческом плане здесь значительный шаг вперед", — сказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Блок второй — социальная ориентированность экономики. Государство гарантирует гражданам индексацию пенсий не реже одного раза в год, зарплаты — не меньше прожиточного минимума, бесплатную и – главное — доступную медицину.

"Мы выстраиваем вертикаль управления здравоохранением, четко говорим, что должно делать государство целиком, какие задачи стоят между совместной работой государства и регионов, и, наконец, -муниципальный уровень", — пояснил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Третий блок — национально-культурная идентичность. Государство своим важнейшим приоритетом называет заботу о детях, охрану семьи, причем, брак трактует как союз мужчины и женщины. Впервые в Конституции особое внимание — к языку, науке и культуре.

"Культура поддерживается и охраняется государством, я надеюсь, эта поправка постепенно выведет нас из понятия, что культура — сфера услуг. Вот это важно очень. Потому что это то, на чем основана наша безопасность", — считает Александр Колягин, председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РСФСР.

А началось обсуждение в Госдуме с еще одного предложения — от депутата Александра Карелина. "Конституция дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает усилить роль партий, большинства через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности", — сказал политик.

"Я хотел бы ответить на инициативу Карелина. Сразу хочу сказать: наша фракция поддержит это предложение", — заявил Сергей Миронов.

Поддержали все парламентские партии, кроме коммунистов. "Мы должны 10 раз взвесить, прежде чем принимать решение. Я к Карелину с большим уважением отношусь как к человеку и спортсмену, но параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собирается посадить и посеять смуту в стране", — уверен Геннадий Зюганов.

"Теперь, Геннадий Андреевич, вам партию надо переименовать. Вы — партия меньшевиков", — сказал Владимир Жириновский.

Коллеги обвинили КПРФ в том, что фракция просто боится потерять кресла в парламенте.

"Они не хотят проведения досрочных выборов, возможно, не ощущают себя к этому готовыми", — считает депутат Андрей Исаев.

Помирил парламентариев Путин: решение о самороспуске должна принимать Государственная Дума, а раз среди депутатов нет единого мнения, значит, и торопиться не стоит.

"Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной Думы. Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной Думы. Народ — единственный источник власти — скажет свое слово. Все, вопрос закрыт", — заявил Путин.

За весь пакет поправок уже проголосовали Госдума, Совет Федерации. Закон одобрили все 85 региональных парламентов.

Госсовет Татарстана, Народное собрание Дагестана, Самарская губернская дума, Законодательное собрание Новосибирской области, Верховный хурал Республики Тыва. Везде предварительно советовались с населением. И везде подчеркивают: уровень поддержки в российской обществе заметно увеличился, когда Госдума дополнила пакет предложением Валентины Терешковой. Фанаты клуба "Арсенал" — того, что в Туле, — растянули в ее честь на трибунах баннер: "Валя, ты – космос".

Документ уже направлен на правовую экспертизу в Конституционный суд. А Центризбирком готовит общероссийское голосование. Утвержден логотип, под которым будет идти информационная кампания, — российская Конституция в виде щита и слоган: "Наша страна, наша Конституция, наше решение".