Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 млрд

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 г. на $22,9 млрд до $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 г. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.

Участники соглашения ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия взяла время на раздумье, после чего Саудовская Аравия увеличила добычу и поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки (б/c). Саудиты предложили покупателям большие апрельские скидки.

Saudi Aramco получила от Минэнерго Саудовской Аравии распоряжение увеличить добычу с 12 млн б/с до 13 млн б/с.