Неожиданный эффект: "гуманную" войну пандемии объявили простые люди

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия коронавируса, привела к эффекту, которые было невозможно предугадать или прогнозировать: самые простые, обычные люди решили объявить войну болезни самым простым и наиболее гуманистическим способом.

Российском сегменте facebook появились посты с предложениями оказания помощи тем, у кого слабая иммунная система или пожилым людям.

Началом движения стала информация, что одновременно с объявлением чрезвычайного положения в Италии, Испании, Австрии в подъездах многоэтажных домов в этих странах появились объявления с предложением помощи. Помощь предлагают те, кто оказался вне зоны риска.

А фламандское правительство даже подготовило листовки для волонтеров, не входящих в группу риска: в них нужно только вписать свой телефон и развесить в своих домах.

Смысл объявлений во всех странах одинаков: "Если вам много лет или у вас слабая иммунная система, мы готовы помочь вам сходить за покупками. Обращайтесь, мы поможем".

В субботу первое объявление написала москвичка Елена Панфилова. Она предложила помощь в своем районе. Идею подхватили в других районах. Под хэштегом #корона_помощь_солидарность_Москва можно найти свой округ, район. И, в зависимости от ситуации, либо предложить помощь, либо попросить о ней.

Надо признать, у определенной части россиян эта идея вызывает раздражение и нарекания. Добровольцев предупреждают о повышенной (дополнительной) опасности заражения коронавирусом, а также о возможности попасть в руки мошенников как для доверившихся немощных людей, так и для самих волонтеров.

Тем не менее движение солидарности и помощи набирает обороты. На добровольных началах молодые люди в Москве разносят больничные листы тем, кто оказался на карантине.

Инициативу поддержала жительница Кемерово. Наталья Павельева написала, что готова приехать к "пожилым или маломобильным родственникам, родителям, близким людям", уехавших из Кузбасса. Наталья предлагает писать ей всем, "кому нужно помочь с закупкой продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости".

Остается добавить, что число людей, готовых прийти на помощь, постоянно увеличивается.