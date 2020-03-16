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Поправки в Конституцию 14 минут назад

16 марта 202017:04

КС признал законными поправки к Конституции

Закон о поправке к Конституции и по содержанию, и по процедуре принятия соответствует Основному закону. К такому выводу пришел Конституционный суд России, изучив поступившие на его рассмотрение документы.

Заключение конституционных судей окончательное, обжалованию не подлежит. Решение Конституционного суда вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Вердикт Конституционного суда направлено президенту России Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".

Конституционные судьи пришли к выводу, что закон о поправке в Конституцию соответствует первой, второй и девятым главам российского Основного закона.

Владимир Путин подписал одобренный депутатами Думы и членами Совета Федерации закон о конституционной поправке. 14 марта он направил закон на экспертизу в Конституционный суд. По закону, конституционные судьи должны были дать ответ на закон в течение 7 дней. 14 марта Совет Федерации получил положительные ответы на закон от законодательных собраний всех 85 российских регионов.

Общероссийское голосование по закону назначено на 22 апреля 2020 года. В связи с этим среда объявлена выходным днем.

 

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