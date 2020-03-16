На территории России отменены все международные спортивные соревнования

Министерство спорта России отменило проведение всех международных спортивных мероприятий на территории страны. Ограничения ступают в силу с 16 марта.

"Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения", — говорится в официальном сообщении министерства спорта.

Эти меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в России. По данным на 16 марта в нашей стране насчитывается 93 заболевших.

