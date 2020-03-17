Боксер Усик попросил называть его русским именем, а не украинским

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик решил расставить все точки над i в вопросе его имени. Боксер из Крыма заявил, что его имя правильно называть русским именем, а не украинским.

"Мое имя – Александр. Зовите меня Александром, — приводит слова Усика Чемпионат.Com. – Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр".

На данный момент спортсмен проходит подготовку к бою с британским тяжеловесом Дереком Чисорой. Их очная встреча намечена на 23 мая 2020 года и состоится в Англии. Изначально этот поединок планировался на 28 марта, но украинец получил травму.

Напомним, что в активе Усика 17 боев в профессиональном боксе. Он одержал победы во всех встречах, а 13 из них он завершил нокаутом.