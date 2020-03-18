Доктор Агапкин рассказал, как метеозависимым перенести перемены погоды

Синоптики прогнозируют изменчивую погоду: если на неделе температура в Москве поднимается до плюс 9 градусов, то к выходным опустится до нуля, возможен снегопад. Как метеозависимым людям пережить погодные колебания, рассказал Вестям.Ru врач и ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Сергей Агапкин.

По словам эксперта, устойчивость к переменам погоды обеспечивается неспецифической сопротивляемостью организма.

"Здесь важный момент – физическая нагрузка. Лучший способ встретить перепад погоды в любую сторону – это 15 минут энергичных упражнений, – отметил Агапкин. – Поприседал, попрыгал, побегал на месте – этого достаточно, чтобы организм начал лучше подстраиваться под изменения".

По словам врача, даже нерегулярная нагрузка дает эффект.

"Понятно, что он будет не такой глобальный, как если бы человек делал упражнения регулярно, но скорый эффект 15-минутная разминка дает", – заключил эксперт.

Ранее Сергей Агапкин рассказал о том, как противостоять коронавирусу COVID-19 и другим инфекциям.