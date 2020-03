США и Канада закрывают границу

Граница между США и Канадой по обоюдному согласию временно закрывается. Об опускание шлагбаума на северной границе Соединенных Штатов заявил американский президент Дональд Трамп. Он не уточнил, чем вызвано такое решение.

При этом Трамп призвал воздержаться от не представляющих важности перемещений через границу. Трамп у себя в Twitter обещал, что подробности этого решения последуют позже. Кроме того, 45-й президент США заверил, что торговлю пограничные ограничения не затронут.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!