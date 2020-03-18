Памфилова примерила майку "Волонтеров Конституции": поправки разъяснят 114 тысяч добровольцев

Разъяснять суть поправок в Конституцию будут 114 тысяч волонтеров, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Кроме того, добровольцы расскажут гражданам о самой процедуре голосования, в том числе, с помощью платформы "Мобильный избиратель". А активисты Общероссийского народного фронта уже начали работать с людьми в регионах, призывая их прийти на участки.

Молодежное крыло общероссийского народного фронта взялось за агитацию по всей стране, объясняют суть поправок в Конституцию.

"Они будут в Конституции?" – уточняет избиратель, узнав о сути поправок.

- Да, — подтверждают волонтеры.

В сельских домах культуры Башкирии, куда по весенней распутице не всегда доедешь, также идет агитация.

"В одном из пунктов будет закреплено главенство Конституции над всеми законами и даже международными актами", — поясняет волонтер.

Волонтеры объясняют суть поправок за столом в избе в отдаленном улусе Бурятии, где интернета никогда не было, или в автосервисе под Оренбургом прямо на улице перед входом.

"Первая цель — приехать в село и узнать, знает ли население о том, что будет в ближайшее время голосование по изменению в Конституцию", — рассказывает о своей работе руководитель команды молодежки ОНФ Оренбургской области Евгений Пущаев.

Это максимальная аудитория, до которой можно только ногами дойти. В Центризбиркоме сформировали целый корпус "Волонтеров Конституции".

"Мы, когда Элле Александровне Памфиловой предложили такой проект запустить, ориентировались на 100 тысяч человек. Сейчас мы этого не просто достигли, мы перевыполнили. За месяц работы у нас 114 тысяч человек изъявили желание стать "Волонтером Конституции", — говорит председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Их набирали во всех регионах, от желающих не было отбоя.

"Это очень здорово, что вы хотите стать "Волонтером Конституции". Мы вам очень рады", — заверяет добровольцев координатор Виктория Звягинцева.

Сейчас идут усиленные тренировки добровольных агитаторов.

"Мы готовим их, чтобы они были готовы на любой вопрос ответить, чтобы могли в любой ситуации действовать", — говорит о своих соратниках волонтер из Адыгеи Ованес Шекерьянц.

Уже в ближайшее время нужно приступать к выполнению своих обязанностей — информировать население о конституционных изменениях.

"Мы отказались от идеи, которая у нас первоначально была, чтобы волонтеры в том числе помогали членам комиссии при домовых обходах, — говорит председатель ЦИК России Элла Памфилова. — Они сконцентрируют работу в специализированных местах, на информационных стойках".

И будут делать это с учетом всех меняющихся обстоятельств, в том числе и эпидемиологических.

При вручении Памфиловой кофты "Волонтеры Конституции", добровольцы заверили, что руки протерли, поэтому могут и здороваться.

"Примерю, — отметила Памфилова. — Я же тоже волонтером бывают после работы".

По опросам, большая часть населения о конституционных изменениях итак хорошо осведомлена. Еще раз заручиться поддержкой людей — такая идея изначально вкладывалась президентом в дополнительную процедуру — общероссийское голосование.

"Мы все-таки первый раз вносим достаточно масштабные правки в конституционный текст, причем они именно продиктованы людьми. Ну и, соответственно, люди должны принять окончательное решение. Это была позиция президента", — добавляет председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В бюллетене будет один вопрос: согласны ли вы с поправками в Конституцию? Поэтому от информационной кампании очень многое зависит.