Иркутская продавщица кружкой отбилась от вооруженного грабителя

Иркутские полицейские опубликовали кадры неудачного ограбления комиссионного магазина. Сотрудница торговой точки сумела отбиться от преступника, вооруженного ножом.

Мужчина, требуя деньги, попытался ворваться внутрь магазинчика, однако женщина, сидевшая за кассой, находчиво схватила кружку и решительно его прогнала, изрыгая проклятия и размахивая импровизированным оружием. Грабитель оробел и тут же сбежал.

Скрывшийся грабитель пока не найден.