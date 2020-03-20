"Мы едины": знаменитости спели Imagine в самоизоляции

Коронавирус COVID-19 внес корректировки в жизнь многих людей, в том числе и знаменитостей. Эпидемия объединила человечество в борьбе за здоровье. Ряд артистов делятся видео, в которых демонстрируют меры противодействия опасному заболеванию.

Израильская актриса Галь Гадот, прославившаяся благодаря ролям в лентах "Чудо-женщина", "Лига справедливости", опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео. На нем артистка совместно с другими знаменитостями исполняет культовую песню Джона Леннона Imagine.

Галь Гадот пояснила, что находится на карантине шестой день — это заставило задуматься о коронавирусе и потянуло на философские размышления. По словам артистки, на исполнение Imagine ее вдохновил итальянец, который играл на трубе с балкона для людей, запертых дома.

Актриса сопроводила пост следующей подписью: "Мы пройдем через это только вместе", прикрепив хештег #Мы едины.

Гадот исполнила первые слова из песни, после чего композицию дополнил ряд других артистов, в числе которых Натали Портман, Марк Руффало, Кара Делевинь, Джеймс Марсден, Педро Паскаль и многие другие. Видео составлено из кусочков, присланных другими артистами.

Ранее ряд российских актеров прочитали "Сказки на дому". В числе артистов, вещающих культуру в Сеть, Сергей Гармаш, Александра Ревенко, Григорий Служитель, Анатолий Белый.