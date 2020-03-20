Арнольд Шварценеггер и Робби Уильямс призвали поклонников сидеть дома

Актер Арнольд Шварценеггер, оказавшийся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19, обратился к поклонникам, призвав их следовать его примеру. Он выложил в интернет видео, на котором советует зрителям чаще мыть руки и беречь свое здоровье.

"Всем надо это делать! Все должны мыть руки по 20 секунд, как можно чаще. Я мою руки минимум 50 раз в день", – сказал актер, демонстрируя своей собаке и зрителям, как правильно осуществлять эту гигиеническую процедуру.

В комментарии к видео Шварценеггер посоветовал подписчикам сохранять спокойствие, оставаться дома и беречь себя и близких.

Тем временем британский певец Робби Уильямс присоединился к флешмобу "Оставайся дома" в Instagram. Он провел трансляцию, во время которой спел песню, назвав свое выступление "корона-караоке".

Акции в поддержку тех, кто оказался в изоляции из-за вируса, устроили и российские артисты. Одни читают сказки подписчикам в Instagram, другие участвуют во флешмобе #МойДоДырЧеллендж.