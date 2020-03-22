В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Грузии. Подземные толчки зафиксированы на западе страны в 15.31 по местному времени (14.31 по Москве), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северу от города Цхалтубо и залегал на глубине восьми километров.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Несколькими часами ранее произошло землетрясение в хорватском Загребе. Пострадал загребский кафедральный собор. Очевидцы сообщают о разрушенных домах, отключении электричества и водоснабжении. Власти уже заявили, что это землетрясение стало самым разрушительным с 1880 года, когда подземные толчки разрушили почти 1800 домов, а загребский собор пришлось восстанавливать почти 25 лет.