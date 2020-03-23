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Паводок 30 минут назад

23 марта 202012:03

Названы регионы, которые рискуют утонуть этой весной

Названы регионы, которые рискуют утонуть этой весной

Свыше 700 тысяч спасателей будут обеспечивать безопасность населения во время весеннего паводка, сообщили в МЧС России. Наибольшие опасения у специалистов вызывает Алтай, где за зиму выпало много снега.

О приближении половодья в России традиционно возвещают "ледовзывы". На Урале и в Сибири работа уже кипит. Главная задача — избежать заторов и подтоплений в период паводка. В Челябинской области подрывы проводят военные инженеры, а в Алтайском крае — специалисты МЧС. Спасатели тесно сотрудничают с Росгидрометом.

"Стратегические решения нами уже приняты, с конца прошлого года мы готовились к этому половодью совместно с коллегами из МЧС. С МЧС на всех уровнях Росгидромета заключены соответствующие соглашения об обмене информацией", — говорит Игорь Шумаков, руководитель Росгидромета.

Теплая погода способствует быстрому развитию весенних процессов на реках. Например, на Каме ледоход в этом году стартовал с двухнедельным опережением климатических сроков. В Самарской области половодье началось на 3 недели раньше. Местами вода поднялась почти на 4 метра. В регионе затоплено несколько мостов. Куйбышевское и Саратовское водохранилища увеличили сбросы.

Запасы воды в снежном покрове по территории России в этом году крайне неоднородны. В Европейской части в большинстве регионов снега мало или уже нет вовсе, а вот в Заволжье, предгорьях Урала и на Крайнем Севере по-прежнему лежат сугробы. В бассейне Камы влагозапасы на максимуме составляли 120-150 мм, в бассейне Урала и Самары — 100-120 мм, что близко к средним многолетним значениям.

Однако на юге Сибири ситуация вызывает беспокойство. В горах Алтая местами количество воды в снеге 250 мм. Выше положенного снегозапасы в верховьях Енисея и Лены.

"Особенно большие снегозапасы накоплены в бассейне Верхней Оби выше Новосибирского водохранилища, там действительно на сегодняшний день 170% нормы, и они в 2 раза больше чем прошлогодние. Именно там мы и ожидаем основной очаг тех неприятностей, которые нам может принести весеннее половодье", — объясняет Сергей Борщ, директор Гидрометцентра России.

Где-то воды много, а где-то ее будет недоставать. Так, например, в Верховьях Волги в снежном покрове сосредоточено всего 19% от положенного объема влаги. В реки Донского бассейна весной попадет вполовину меньше воды, чем обычно. И это нельзя оставлять без внимания.

"В бассейне реки Дон мы ожидаем маловодье, это же самое могу сказать и про Цимлянское водохранилище, его наполненность к настоящему времени 30%. Поэтому надо учитывать всем нашим гражданам, организациям и всем заинтересованным лицам этот факт. Нужно более рачительное использование водных ресурсов и адаптация своего бизнеса и деятельности к таким условиям", — поясняет Игорь Шумаков, руководитель Росгидромета.

Если же вернуться к угрозе паводков, то на большей части территории России, согласно прогнозам Росгидромета, максимальные уровни половодья окажутся близкими к норме. В западной части Русской равнины, по правобережью Волги, они будут существенно ниже среднемноголетних — местами на 3 и даже на 10 метров. Надо сказать, что такого не случалось уже очень давно. В предгорьях Урала и за Уралом ситуация противоположная: в довольно широкой полосе — от приполярных районов до юга Западной Сибири — уровни могут оказаться выше на 1,5 метра и более. В бассейне рек Тобол и Ишим — вообще на 3 метра. Высокое половодье возможно и на Алтае. Не случайно почти все регионы, где есть риск серьезных подтоплений, располагаются именно в этой зоне.

"Достаточно много у нас районов, которые будут подвержены затоплению. Это не масштабное наводнение, но отдельные приблежные районы затапливаться могут. Прежде всего это Великий Новгород, Архангельск, Кудымкар, Нарьян-Мар, Киров, Кемерово, дачные участки Новосибирска, Томск, Кызыл", — рассказывает Сергей Борщ, директор Гидрометцентра России.

Впрочем, все будет зависеть от погоды. Если в марте, например, в горах Алтая будет солнечно, то снег станет испаряться, и в реки попадет меньше воды. А если в регионе пройдут дожди, ситуация может осложниться.

Текст: Метеовести

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