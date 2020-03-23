Юрий Семин: указ о самоизоляции? Правила – есть правила, буду соблюдать

Главный тренер московского "Локомотива", 72-летний специалист Юрий Семин прокомментировал указ столичного мэра Сергея Собянина о самоизоляции пожилым людям старше 65 лет из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Правила есть правила. Будем соблюдать их, – приводит слова Семина Sport24.ru. – Не слишком ли долгий срок для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра", – подытожил наставник железнодорожников.

Собянин призвал всех, находящихся в группе риска, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим или уехать на дачу.

Также стало известно, что московские власти выплатят пожилым людям старше 65 лет, а также больным с хроническими заболеваниями, разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 338 тысяч человек, из которых 14,6 тысячи скончались.