Москвичи смогут голосовать онлайн за поправки в Конституцию в течение 4 дней

Жители столицы смогут дистанционно проголосовать за поправки в Конституцию. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Электронно проголосовать москвичи смогут в течение четырех дней — с 8:00 19 апреля по 20:00 22 апреля.

Как сообщает "Интерфакс", заявление на участие в дистанционном голосовании можно подать с 25 марта до 24:00 16 апреля. Сделать это возможно на mos.ru, а также на Едином портале госуслуг. Комиссия организует один электронный участок.

Как отметил Юрий Ермолов, бюллетень на устройстве пользователя сможет "жить" с момента его получения до момента завершения дня голосования.



Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что голосование по поправкам в Конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса COVID-19.