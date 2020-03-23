На строящихся в Карелии ГЭС начали укреплять подмытую дамбу

Инцидент с подмытой плотиной на строящихся в Карелии Белопорожских ГЭС не скажется на сроках их ввода в строй, который запланирован на 1 июля текущего года, сообщил исполнительный директор ведущей работы компании "КСМ" Борис Жадановский.

Ранее сотрудники компании сообщили о воскресном прорыве дамбы и затоплении части оборудования. Гендиректор "КСМ" Николай Макаров пояснил Вести.Ru, что вода подмыла часть нерусловой плотины, а не основную дамбу, и что силовые агрегаты не пострадали.

"Подмыв случился при плановом увеличении уровня воды в водохранилище в районе старой, еще советской дамбы. Это приведет к определенным затратам, но никакого ЧП нет. Проектировщики решат, перебирать все старое и менять на новый кусок или попробовать исправить ситуация исходя из того, что есть сейчас", — рассказал он, подчеркнув, что на станциях продолжается монтаж оборудования

В свою очередь Жадановский отметил, что таких ситуаций при строительстве ГЭС происходит немало. В данном случае, по его словам, изначально предусматривался вариант, при котором необходимо будет перебрать около 30 метров нерусловой части плотины, если возникнут сложности при плановом повышении уровня воды в реке Кемь.

"Один кусочек и раньше вызывал наши опасения — он не совсем штатно работал. Мы решили его перебрать. Когда водохранилище будет поднято до проектных отметок, это уже будет сделать нельзя, сейчас же такая возможность есть. Именно поэтому мы сделали перемычки, пропустили воду, которая была сверху", — рассказал исполнительный директор "КСМ".

В настоящее время, как следует с его слов, вода уже не поступает, так как перемычку закрыли, а рабочие готовятся перебрать 20 тысяч кубометров грунта, чтобы устранить возможные сложности в будущем.

Строительство Белопорожской ГЭС, включающей две гидроэлектростанции малой мощности, стартовало в 2016 году, в строй она должна была вступить к 1 июля 2020 года. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиарда рублей, а суммарная мощность ГЭС — почти 50 МВт.