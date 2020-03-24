Выдачу денег через банкоматы ограничат

Банк России направил в российские кредитные организации рекомендации о мерах предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Банкам рекомендуется при возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.

Такие банкоматы настроены на замкнутый цикл обращения наличных: банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без обработки в банке, сообщается в информационном письме на сайте Банка России.

Регулятор рекомендует перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдерживать купюры в кредитной организации для гарантированной гибели вируса.

Ранее медики предупредили о возможности заражения вирусом через бумажные деньги. ЦБ РФ рекомендует регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.