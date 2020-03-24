24 марта 202015:08 Анатолий Глянцев

Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

Учёные поймали грызуна вблизи вершины самого высокого в мире действующего вулкана. Специалисты не могли поверить, что на такой высоте обитают млекопитающие.

Высота Льюльяйльяко — 6739 метров над уровнем моря. Это второй по высоте вулкан на Земле, и он лишь немного уступает рекордсмену Охос-дель-Саладо. К слову, обе вершины находятся на границе Аргентины и Чили. Но Льюльяйльяко, в отличие от конкурента — действующий вулкан.

Именно на склонах этой горы в 2013 году альпинист Мэтт Фарсон (Matt Farson) снял любопытный ролик. Камера запечатлела небольшого грызуна, беззаботно бегающего на высоте более шести километров. Биологи были впечатлены.

"Никто не ожидал, что млекопитающие могут выживать и функционировать на такой экстремальной высоте, — объясняет Джей Шторц (Jay Storz) из Университета Небраски-Линкольна. — Общепринятым мнением всегда было, что пределы диапазона высот, [доступного] для млекопитающих, близки к 17 тысячам футов (около пяти километров — прим. ред)".

Шторц решил проверить всё на месте. Вместе с альпинистом Марио Пересом Мамани (Mario Prez Mamani) он предпринял восхождение на Льюльяйльяко.

Вулкан находится в высокогорной пустыне Атакама, так что даже его подножие лежит выше пяти километров над уровнем моря. Но исследователям предстояло подняться ещё почти на 2,5 километра.

Вершина Льюльяйльяко вздымается выше 6700 метров над уровнем моря.
Фото Jay Storz.

Взбираясь всё выше, пара отлавливала грызунов. Рекорды высоты для своего вида установили, например, андская песчанка (Eligmodontia puerulus) и лима ушастая (Phyllotis limatus).

Венцом коллекции стал листоухий хомячок вида Phyllotis xanthopygus rupestris. Животное было собственноручно поймано Шторцем на высоте более 6700 метров, почти у самой вершины. Таким образом, зверёк установил мировой рекорд по высоте обитания. Вероятно, отныне звание "хомячок" должно свидетельствовать о выносливости и мужестве, а не о любви к бесплодным дискуссиям в Интернете.

Это открытие породило целый ряд трудных вопросов. Как животное выживает там, где уровень кислорода составляет только 45% от нормального? Чем оно питается, обитая много выше ареала цветковых растений? Как выдерживает морозы, доходящие до минус шестидесяти по Цельсию?

Удивительно, что пойманный на рекордной высоте грызун относится к тому же виду, что и его сородичи, живущие на уровне моря. Как один и тот же вид может приспособиться к столь разным условиям?

Учёные не знают, но собираются выяснить. Прежде всего нужно исследовать содержимое пищеварительного тракта пойманного зверя, включая и его кишечные бактерии. Это поможет понять, чем питалось животное (под подозрением прежде всего лишайники и насекомые).

Также исследователи собираются поэкспериментировать с эритроцитами грызуна, чтобы выяснить, как хомячок приспособился к нехватке кислорода. Будет расшифрован и его геном.

Вероятно, теперь учёным предстоят восхождения на новые вершины в прямом и переносном смысле.

"Это открытие заставляет меня думать, что мы, вероятно, недооценили пределы диапазона высот и физиологическую толерантность млекопитающих и других позвоночных просто потому, что самые высокие в мире вершины относительно слабо исследованы биологами", — отмечает Шторц.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о рыбе, замеченной на рекордной глубине.

Текст: Вести.Наука

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