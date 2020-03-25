В Москве представили журнал "Арктика-2035"

Выход издания "Арктика-2035. Актуальные вопросы, проблемы, решения" будет ежеквартальным. Его авторами станут члены Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики. Первый номер журнала представили на заседании Экспертного совета, которое прошло в онлайн-формате 24 марта 2020 года.

Экспертный совет — это объединение внештатных экспертов Проектного офиса развития Арктики по вопросам устойчивого развития арктических территорий. "Мы считаем необходимым использовать экспертный потенциал тех, кто вошел в наш Экспертный совет. Это люди, которые обладают компетенциями в области устойчивого развития Арктики, но не являются нашими штатными сотрудниками. Для этого в числе других было принято решение издавать на регулярной основе сборник статей, в который войдут их работы", — говорит координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников.

"Журнал станет своего рода виртуальным центром арктических компетенций, площадкой для обмена мнениями, позволит лучше доносить знания об Арктике до представителей власти, бизнеса и широкой общественности", — рассказала главный редактор журнала, координатор по СМИ Проектного офиса развития Арктики Марина Горецкая.

В первый номер вошли материалы заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Крутикова, руководителя экономической секции Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Ю. Важенина, члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Широкова и других.

Экспертный совет занимается оценкой поступающих в организацию предложений на предмет научности и релевантности арктической тематике, изучением возможности внедрения инновационных методов и методик в научном, промышленном и социальном аспектах развития АЗРФ, популяризацией знаний об Арктике. Члены совета также имеют право на приоритетное рассмотрение грантовых заявок и могут использовать площадки ПОРА в Москве, Мурманске и Санкт-Петербурге для проведения собственных мероприятий.