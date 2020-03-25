Льва Лещенко перевели в реанимацию

У 78-летнего Народного артиста РСФСР Льва Лещенко диагностировали воспаление легких. Певец переведен в реанимацию, но не из-за ухудшения состояния, а для проведения плановых процедур, в которых он нуждается. Певцу назначили подключение к кислородному аппарату. Это не экстренный случай, подчеркнул концертный директор певца Олег Дмитриев.

Почувствовав ухудшение здоровья, Лещенко и его супруга Ирина 23 марта приехали в больницу в московском поселке Коммунарка, напоминает ТАСС. Здесь находятся пациенты на лечении или по подозрению на коронавирус COVID-19. Здесь много нового оборудования. Лучшее место для питания кислородом, добавил Дмитриев.

"За Львом Лещенко ведется образцовый уход", — подчеркнул концертный директор исполнителя.

Лев Валерьянович 12 марта вернулся с гастролей по США и Канаде. После возвращения в Россию певец соблюдал режим самоизоляции.

Инкубационный период для коронавируса составляет от двух дней до двух недель.

Соединенные Штаты вышли на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом после Китая и Италии. Сейчас в Штатах этот диагноз поставлен 61 тысяче 167 людям. В Канаде пока 2 тысячи 792 заболевших.

Коронавирус вызвал пандемию в мире. Им заразились 454 тысячи 398 человек. Для 20 тысяч 550 коронавирусная пневмония стала причиной смерти. В России впервые признано, что коронавирусная пневмония, наряду с другими осложнениями, стала причиной смерти двух пациентов.

Госпитализирована с воспалением легких и 78-летняя народная артистка РСФСР, советская и российская актриса театра и кино Жанна Болотова. Ее супруг, депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко назвал все подозрения на коронавирусную инфекцию у нее ложью.