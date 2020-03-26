Песков: де-факто эпидемии коронавируса в России нет, но противодействие необходимо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в каком случае глава государства может объявить из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации, напомнил, что в России "де-факто эпидемии нет".

Песков отметил, что у нас ситуация с коронавирусной инфекцией гораздо лучше, чем во многих странах. Но такая ситуация, по его словам, "однозначно благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в России".

Представитель Кремля также добавил, что и решение Владимира Путина объявить следующую неделю выходной было вызвано соображениями дальнейшего воспрепятствования проникновению вируса в нашу страну.

При этом Песков также выразил надежду, что большинство россиян "думают своей головой", заботятся о здоровье, не полагаются на русский "авось", о котором говорил вчера президент Путин", и не станут пользоваться длинными выходными и снижением цен на авиабилеты, чтобы путешествовать.

"Это не помогает. Наоборот, это повышает опасность", — цитирует Пескова "Интерфакс".

25 марта президент России выступил с обращением к гражданам РФ, в котором в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции объявил следующую неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей.

Владимир Путин призвал людей поберечь себя и близких и пока посидеть дома.



Он также перечислил ряд мер по социальной и материальной поддержке людей в этой непростой ситуации, а также объявил о переносе срока голосования по поправкам в Конституцию РФ.