Школы и детсады не будут работать в выходную неделю

С 30 марта по 3 апреля все российские школы, детсады и средние профессиональные учебные заведения работать не будут. С таким разъяснением выступил замминистра российского просвещения Дмитрий Глушко.

Образовательные организации не будут работать в соответствие с указом президента России Владимира Путина по новым мерам профилактики и препятствованию распространения в стране коронавируса COVID-19, отмечает РИА Новости.

Владимир Путин 25 марта 2020 года выступил с обращением к нации. Он объявил предстоящую неделю с нерабочей. При этом всем работникам будут сохранены зарплаты за неделю полностью. Длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

На 26 марта в России зафиксировано две смерти от коронавирусной инфекции. Первые смерти от COVID-19 зарегистрированы в Армении и Казахстане.

Число заболевших в России за сутки увеличилось на 182 человека. Диагноз "коронавирус" диагностирован 840 пациентам. 38 человек от коронавируса излечились. Туристам рекомендовано отказаться временно от поездок по России.

Генпрокуратура России тем временем выявила новые фейки со слухами о коронавирусе в России. Пользователям социальных сетей, мессенджеров следует с осторожностью относится к различным данным из непроверенных источников, связанных с распространением COVID-19.