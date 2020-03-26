Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

Взрыв в жилом доме Магнитогорска привел к жертвам: по информации "Интерфакса", ссылающегося на собственные источники, погибли два человека.

Ранее сообщалось, что произошел взрыв газовоздушной смеси, приведший к пожару.

Очевидцы сообщают, что в настоящее время горят балконы шести квартир. Из дома вывели более трех десятков человек. Пожар в настоящее время локализован, на месте работают сотрудники МЧС.