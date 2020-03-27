В Испании заражены коронавирусом больше 9 тысяч медработников

В Испании у почти 9,5 тысячи медицинских работников тесты показали заражение коронавирусом, сообщает "Россия 24". Всего за сутки число зараженных в этой стране увеличилось почти на 8 тысяч человек.

Погибли больше 4800, в тяжелом состоянии находятся свыше 4 тысяч пациентов, выздоровели 9,6 тысячи, сообщил Минздрав Испании.



Среди жертв COVID-19 — родственница короля Филиппа VI Мария Тереза Бурбон-Пармская. Ей было 86 лет.

14 марта власти ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив при этом передвижение людей, 26 марта парламент королевства продлил его до 11 апреля включительно.

В Европе по числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте после Италии.