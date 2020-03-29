Божена Рынска родила дочь

Журналист и блогер Божена Рынска стала мамой. Ее новорожденную дочь зовут Евгения. "Дочь смотрит на меня глазами Игоря", призналась Рынска на своей странице в Facebook.

Игорь Малашенко, супруг журналистки, ушел из жизни 25 февраля 2019 года. Он был одним из основателей НТВ. Известно, что Малашенко страдал от депрессии. Он не оставил супруге никакого наследства.

В марте 2019 года в развернутом интервью Рынска рассказала, что у нее есть цель — родить ребенка от Игоря Малашенко. Она уточнила, что это будет сделано с помощью ЭКО.