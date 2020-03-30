Правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина

В правительстве одобрили поправки к Кодексу об административных нарушениях, ужесточающие наказание за нарушение карантина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает телеканал "Россия 24".

Так, если несоблюдение карантинных мер повлекло за собой заражение и смерть другого человека, граждан оштрафуют на сумму от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, а должностных лиц — на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составит до 1 миллиона рублей.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей, а с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.

По словам Мишустина, главная задача правительства сейчас — работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса COVID-19 в России. С 30 марта в стране началась нерабочая неделя, которую объявил Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Между те м, в Москве режим самоизоляции распространили на всех жителей города. Тем, кому не требуется ехать на работу, обязаны находиться дома. Разрешены только походы в магазин, аптеку или на прогулку с собакой.