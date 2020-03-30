Первое уголовное дело завели в Крыму за нарушение карантина

Нарушивший режим самоизоляции житель Крыма, у которого ранее диагностировали коронавирус, стал фигурантом уголовного дела. По его вине, как сообщил замначальника регионального управления МВД Александр Смаглин, заразился сотрудник медицинского центра.

Уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" было возбуждено еще 29 марта. Максимальная его санкция — до одного года ограничения свободы, но если в результате такой безалаберности погибнет человек, то нарушитель карантина может отправиться на пять лет в колонию.

Всего на полуострове выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, при этом под наблюдением врачей находятся 2 873 человека, из них 2,8 тысячи — на самоизоляции.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, какие штрафные санкции будут применяться к нарушителям карантина. Так, обычным гражданам при первом нарушении придется раскошелиться на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, а при повторном — от 150 до 300 тысяч.