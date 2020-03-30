СК ищет тех, кто разместил фейковое видео об ограничениях в Московском регионе

Авторов видео, которым сопровождались ложные сообщения о введении в Подмосковье комендантского часа из-за коронавируса COVID-19, разыскивает Следственный комитет России. Видеоролик был размещен на одном из видеохостингов 26 марта, отметила официальный представитель московского главка СК России Юлия Иванова.

Следствие считает, что недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения были размещены для того, чтобы посеять панику среди населения. Недостоверную информацию оперативно опровергли компетентные госорганы. Также будут проверены соттрудники полиции, которые донесли до граждан неверную информацию.

Ранее была задержана женщина, которая распространяла слухи о смерти от коронавируса студента в Кузбассе. Эта новость также ложная.

В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Это вынужденная мера для снижения темпов распространения коронавируса. В нашей стране число заболевших коронавирусом составило 1836 человек, 66 человек выздоровели. Большинство заразившихся приходится на Москву. Здесь официально зарегистрировано(1226 случаев коронавирусной инфекции.