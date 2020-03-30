Первый день карантина: как изменились Москва и Петербург

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов на прямой связи с Манежной площади Москвы рассказал о том, как жители столицы отнеслись к требованию остаться дома, в связи с введенным в стране карантином по коронавирусу.

Журналист сообщил, что в самом центре Москвы на дорогах можно увидеть редких автомобилистов, а людей на улице нет. Встречаются лишь полицейские патрули.

По словам Попова, с 30 марта Яндекс стал опубликовывать индекс самоизоляции по пятибальной системе. Сегодня он соответствует — 3.1.

При этом ведущий обратил внимание на скопление машин на парковке возле Думы, что свидетельствует об активной работе депутатов.

Также Евгений Попов огласил данные департамента транспорта, согласно которым количество пользования личным транспортом сократилось на 38%, а метрополитена – на 77%.

"Переход под Манежной площадью пустой. Когда такое было?", — отметил ведущий.



В прямой эфир с программой "60 минут" вышел также корреспондент ВГТРК Дмитрий Пищухин. Находясь в самом центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, он сказал, что Северная столица подошла к "коронавирусным каникулам" очень ответственно и осознанно.

По словам корреспондента, в разгар дня Дворцовая площадь практически пустая, как в фильме "Апокалипсис".

Парковка для туристических автобусов свободна. Нет продавцов сувениров и назойливых ростовых кукол. Куда-то делись упряжки лошадей, на которых еще на прошлой неделе предлагали покататься гостям города.

Такая же ситуация сейчас и возле многих петербургских достопримечательностей. Несмотря на выходной, безлюдна площадь перед Исаакиевским собором, никого нет на Стрелке Васильевского острова, в Петергофе, Павловске и Гатчине. Редких пассажиров можно встретить в петербуржской подземке. На дорогах отсутствуют пробки.

По последним данным, в Петербурге выявлено 8 новых случаев заражения. Еще двое заболевших обнаружено в Ленинградской области. И два человека, к сожалению, скончались.

Всего в России зарегистрировано 1836 больных коронавирусом (1226 из них — в Москве), 9 скончались, 66 вылечились. Большинство новых заболевших за последние сутки — молодые люди от 18 до 40 лет.