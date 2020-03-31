Обзор ноутбука Huawei MateBook D 14: в экосистеме со смартфоном

Этот легкий и тонкий Windows-ноутбук с "безрамочным" экраном получил функцию кроссплатформенной совместимости c Android-смартфонами того же производителя, позволяя одновременно работать с двумя девайсами. В начинке портативного ПК стоит отметить 4-ядерный процессор AMD Ryzen, быстрый SSD PCIe накопитель, базовый набор интерфейсов, стереодинамики Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев, а также батарею с 65-ваттной зарядкой. Вести.Hi-tech выяснили все плюсы и минусы Huawei MateBook D 14.

В начале года компания Huawei объявила о запуске новой серии ультралегких ноутбуков MateBook D c начинкой на базе процессоров AMD Ryzen. На тест нам досталась 14-дюймовая модель, которая, что нетипично, была несколько дороже 15,6-дюймовой. Оказалось, что у нее увеличен размер SSD-накопителя и установлен более емкий аккумулятор, правда, среди датчиков отсутствует акселерометр. На новые портативные компьютеры с полноразмерной клавиатурой, дополненной большим тачпадом, традиционно выпала доля офисных тружеников, охотно потребляющих мультимедиа, но не претендующих на сложную графику, включая "тяжелые" игры.

Обзор Huawei MateBook D 14: технические характеристики

Модель: Nbl-WAQ9R

Операционная система: Windows 10 (версия 1903, Домашняя)

Дисплей: 14 дюймов, IPS, разрешение Full HD (1920х1080 точек, 16:9), плотность точек на дюйм 157 ppi, угол обзора 178 градусов, контрастность 800:1, максимальная яркость 250 нит, антибликовое покрытие

Процессор: 4-ядерный AMD Ryzen 5 3500U (2,1 ГГц, максимальная 3,7 ГГц)

Графика: AMD Radeon Vega 8 (интегрированная)

Оперативная память: 8 ГБ, DDR4 (2 400 МГц)

Накопитель: PCIe SSD, 512 ГБ

Беспроводные коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), антенна 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0

Разъемы интерфейсов: HDMI (1), USB-A 2.0 (1), USB-A 3.0 (1), USB-C (1), 3,5-мм аудио-коннектор

Звук: стереодинамики, Dolby Atmos Sound System, 2 микрофона

Камера: 1-мегапиксельный датчик (720p HD)

Сенсоры: датчики Холла и датчик отпечатков пальцев

Аккумулятор: литий-полимерный, 56 Вт*ч (3 665 мА*ч, 15,28 В), 65-ваттный адаптер

Габариты: 214,8x322,5x15,9 мм

Вес: 1,38 кг

Цвет: космический серый

Обзор Huawei MateBook D 14: дизайн

Корпус ноутбука из алюминиевого сплава, получившего "космический серый" (Space Grey) окрас, выглядит лаконично и компактно.

На неискушенный, "земной" взгляд, расцветка имеет сиреневый оттенок. Ну а крышка ноутбука предсказуемо украшена логотипом производителя - Huawei.

Вес MateBook D 14 не превышает 1,38 кг,

а толщина корпуса - 15,9 мм.

При этом в размеры 214,8х322,5 мм вписали 14-дюймовый экран. Рамки вокруг дисплея, занимающего 84% внутренней поверхности крышки, сделаны из шероховатого окрашенного пластика, ширина трех из них не больше 4,8 мм. Именно этот факт позволяет называть экран ноутбука "безрамочным". Заметим, что крышка отклоняется на угол в 180 градусов, поэтому пользователь с ноутбуком может занять практически любую удобную для себя позу.

На нижней панели корпуса, помимо трех резиновых "ножек" для устойчивого положения портативного компьютера на ровной поверхности, предусмотрены декоративные решетки стереодинамиков и вентиляционные отверстия. Под последними находится система охлаждения, включающая малошумящий вентилятор Shark Fin 2.0 с S-образными лопастями.

Система динамически оптимизирует потоки воздуха и обеспечивает отвод тепла, охлаждая процессор даже при выполнении ресурсоемких задач.

Рабочая поверхность корпуса, где располагаются клавиатура и тачпад, по цвету практически не отличается от крышки.

В правом верхнем углу располагается кнопка включения питания.

В нее встроен датчик отпечатков пальцев, что позволяет упростить идентификацию при входе в систему.

На ребре рядом с тачпадом есть специальная выемка для удобного открывания крышки, где находятся отверстия для двух микрофонов.

Кстати, открыть крышку одной рукой практически невозможно.

Зато в любом положении она фиксируется довольно жестко.

На левом ребре корпуса собрали вместе разъемы USB-C для подключения внешнего устройства или адаптера питания, светодиодный индикатор зарядки, скоростной порт USB-A 3.0 и мультимедийный порт HDMI.

На правом ребре расположился разъем USB-A 2.0 и 3,5-мм коннектор ("мини-джек"). Картридер и отверстия для замка Кенсингтона, увы, отсутствуют.

Обзор Huawei MateBook D 14: порты, тачпад, клавиатура

Количество внешних проводных интерфейсов в MateBook D 14 ограничено. Имеется всего три порта USB, представленных разъемом USB-C, а также двумя USB-A, поддерживающих спецификации USB 3.0 (до 5 Гбит/с) и USB 2.0 (до 480 Мбит/с), соответственно. К сожалению, пластик для USB 3.0 не только не маркирован синим цветом, так еще и отсутствует графическое обозначение этого скоростного порта. Для подключения внешнего монитора предназначен полноразмерный разъем HDMI (тип А). Ддя аудио-гарнитуры или наушников есть 3,5-мм коннектор.

Полноразмерная мембранная клавиатура островного типа получила подсветку клавиш. Как обычно для ноутбуков, верхний ряд служебных кнопок (яркость, громкость, микрофон, Wi-Fi...) совмещен с функциональными F1-F12, причем последние работают в сочетании с клавишей Fn. Так вот одна из кнопок (F3) в ряду функциональных предназначена для включения, выключения и увеличения яркости подсветки. Надо сказать, что даже при увеличенной яркости подсветка достаточно слабая, а днем она вообще практически не видна. Белые символы на черном фоне клавиш, впрочем, и так хорошо различимы.

Никакой защиты от воды у клавиатуры не предусмотрено. Дренажное отверстие на нижней части корпуса (в середине длинной "ножки") не должно вводить в заблуждение, поскольку, по данным производителя, оно предназначено только для удаления небольшого количества воды с камеры.

Кстати, камеру в этом ноутбуке спрятали в ряду функциональных клавиш (между F6 и F7) по центру.

После нажатия на соответствующую кнопку откроется объектив, который закроется после повторного нажатия. Так что нарушение конфиденциальности или утечка данных через камеру теперь практически исключены.

Вытянутый тачпач получился большим и удобным - его размеры примерно 65х122 см. Обе управляющие клавиши у него скрыты под сенсорной панелью, на которой распознаются не только 2- и 3-точечные жесты (тапы и свайпы), но и 4-точечные касания. Позиционирование курсора при быстром перемещении получается сравнительно точным, поэтому работать с тачпадом довольно удобно. Кстати, в настройках Windows 10 по умолчанию отмечена опция, не отключающая сенсорную панель даже при работе с мышкой.

Правее тачпада наклеили NFC-метку под названием Huawei Share. О ней чуть ниже.

Обзор Huawei MateBook D 14: экран

Для нового ноутбука выбрали 14-дюймовый экран, выполненный на базе IPS-матрицы от BOE (Beijing Orient Electronics) Technology Group. При максимальном разрешении 1920х1080 точек (соотношение сторон 16:9) плотность пикселей на дюйм на этом дисплее составляет 157 ppi. Широкие углы обзора по вертикали и горизонтали достигают 178 градусов. Производителем заявлена контрастность 800:1 и максимальная яркость 250 нит, что типично для устройство подобного класса. Так что комфортно пользоваться ноутбуком на улице днем можно только загородившись от прямого солнечного света.

Настройки ноутбука предусматривают режим защиты зрения, сертифицированный TV Rheinland, за счет снижения количества синего света в спектре, особенно в темное время суток. Цветовую температуру экрана, когда дисплей приобретает "теплый" желтоватый оттенок, можно выбрать вручную на свое усмотрение. При этом активацию "ночного света" легко запланировать по расписанию, либо на конкретные часы, либо, после определения своего местоположения, от заката до рассвета.

Обзор Huawei MateBook D 14: начинка

В тестируемом ноутбуке установлен процессор AMD Ryzen 5 3500U. В состав этой микросхемы, выполненной с учетом проектным норм 12 нм, входят четыре вычислительных ядра, которые одновременно могут обрабатывать восемь потоков. Рабочая частота, которая составляет 2,1 ГГц, в режиме разгона повышается до 3,7 ГГц. Требования по теплоотводу TDP (Thermal Design Power), показывающие, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора, установили на 15 Вт. Встроенный 2-канальный контроллер поддерживает скоростную память типа DDR4-2400. Так, в тестируемой конфигурации ноутбук нес на борту 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 производства Samsung.

В процессор встроен графический ускоритель AMD Radeon Vega 8 с поддержкой DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 2.0 и Vulkan 1.0. Считается, что по уровню производительности он занимает место между GeForce 940MX/Radeon Pro 450 и GeForce MX150/Radeon Pro 555. Данный ускоритель хорошо подходит для простой офисной работы и несложных мультимедийных задач.

По результатам мультиплатформенного бенчмарка GeekBench 5.1.0 можно сказать, что с офисным софтом, браузером, мультимедиа-плеером и т.п., а также нетребовательными к графической подсистеме играми, проблем точно не будет.

Отсчет по геймерской "линейке" - бенчмарку 3DMark - показал, что из-за отсутствия серьезного графического сопроцессора для "тяжелых" игр эта модель ноутбука не предназначена.

Подсистема хранения данных у MateBook D 14, базируясь на твердотельном накопителе, обошлась без жесткого диска. Так, в данной модели установлен SSD от Western Digital - WDC PC SN730 емкостью 512 ГБ и интерфейсом PCIe x4.

Утилита ATTO Disk Benchmark определила максимальные скорости для последовательного чтения и записи примерно на уровне 2,5 ГБ/с. Это очень хорошие показатели.

Результаты теста CrystalDiskMark для этого случая выглядят еще более оптимистично.

Беспроводные коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием модуля интерфейса Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) с антеннами 2x2 MIMO, а также интерфейсом Bluetooth 5.1.

Камера с 1-мегапиксельным датчиком предназначена в основном для видеосвязи. Впрочем, в дуэте со штатным приложением "Камера" можно также снимать видео-селфи в качестве 720p@30fps или делать автопортреты с разрешением 1280х720 точек.

Аудиосистема со стереодинамиками призвана обеспечить объемное звучание. Напомним, что оба излучателя расположены на нижней панели корпуса, при этом относительно высокие "ножки" препятствуют закрытию декоративных решеток на ровной поверхности. В свою очередь, технология Dolby Atmos предлагает несколько профилей, в том числе и со смарт-эквалайзерами.

Обзор Huawei MateBook D 14: автономность

Емкость встроенного аккумулятора в MateBook D 14 составляет 56 Вт*ч, что соответствует 3 665 мА*ч@15,28 В. В комплект с ноутбуком входит 65-ваттный адаптер USB PD с максимальными выходными параметрами - напряжением 20 В и током 3,25 А. Кстати, от этого же адаптера легко выполнять зарядку смартфона (5 В/2 А, 9 В/2 А, 12 В/2 А). В штатном режиме уже за полчаса батарею ноутбука можно заполнить примерно на 46%. По данным производителя, одной зарядки аккумулятора хватает на 9,5 часов просмотра видео в качестве 1080p при яркости в 150 нит. А вот воспроизведение набора наших тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и качестве FHD на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 13,6%. Так что при подобной нагрузке заряда батареи хватит на весь рабочий день.

Наряду со стандартной пиктограммой "Батарея" в интерфейсе Windows 10, на корпусе MateBook D рядом с разъемом питания USB-C предусмотрен крохотный светодиод, который, оповещая об идущей зарядке, медленно мигает белым цветом, а при наполнении аккумулятора светится постоянно.

Обзор Huawei MateBook D 14: особенности программного обеспечения

Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 (версия 1903, Домашняя).

Функция Windows Hello позволяет проходить идентификацию гораздо быстрее и удобней, чем при использовании пароля. Для ее активации следует перейти в "Настройки">"Учетные записи">"Параметры входа". После регистрации отпечатка пальца кнопку включения питания со встроенным дактилоскопическим сканером от компании Goodix можно использовать для быстрого и безопасного запуска и разблокировки компьютера без ввода пароля.

Предустановленное фирменное приложение PC Manager позволяет оперативно обновлять драйверы и следить за состоянием аппаратной части компьютера.

Кроме того, с помощью данного приложения к ноутбуку удобно подключать смартфон под тем же брендом (Huawei/Honor), причем особенно плотным взаимодействие будет с аппаратами со свежим системным софтом.

Напомним, что два года назад компания Huawei представила технологию OneHop, позволяющую, быстро передавать файлы между смартфонами и компьютером, включая фотографии и видео. Такое решение существенно изменило подход к передаче файлов между Windows- и Android-устройствами, упростив кроссплатформенное подключение. В новых ноутбуках MateBook D появилась функция совместного использования Huawei Share (OneHop), включающая также поддержку "мультиэкрана" (после подключения контент дисплея смартфона автоматически отображается на большом экране портативного компьютера).

Данная опция обеспечивает ещё более простое подключение смартфона к ноутбуку с помощью интерфейса NFC, когда достаточно лишь коснуться смартфоном упоминаемой выше NFC-метки Huawei Share на ноутбуке.

После такого подключения пользователю становится доступна прямая передача файлов по Wi-Fi и Bluetooth, а также управление приложениями смартфона мышкой или тачпадом ноутбука.

Механизм для переноса фотографий, видео, документов и музыкальных треков со смартфона на ноутбук и обратно получился простой и удобный.

Стоит повториться, что полный набор функций доступен далеко не для всех смартфонов под брендом Huawei/Honor - необходима фирменная оболочка EMUI 10 или Magic UI 3.0. К тому же, на данный момент, например, функция записи с экрана OneHop реализуется только для компьютеров на базе процессоров Intel.

Обзор Huawei MateBook D 14: покупка, выводы

Основной "фишкой" MateBook D 14, выполненного в тонком и легком корпусе, является поддержка технологии Huawei Share (OneHop). Ее оценят те, кто часто работает на двух устройствах одновременно и нуждается в простом и удобном механизме для переноса фотографий, видео, документов и музыкальных треков со смартфона на ноутбук и обратно. Поэтому потенциал MateBook D 14 практически полностью может раскрыться только тандеме со смартфоном под той же торговой маркой (Huawei или Honor) и со свежим системным софтом.

Кроме того, в новом девайсе стоит отметить сравнительно узкие рамки вокруг матового 14-дюймового экрана, удобный тачпад и клавиатуру с подсветкой, скрытую веб-камеру, поддержку звука Dolby Atmos, дактилоскопический сканер, встроенный в кнопку питания, а также хорошую автономность, дополненную мощной зарядкой.

С другой стороны, этот ноутбук не предназначен для обработки "тяжелой" графики, включая игры. Ну а ограниченный набор портов и отсутствующий кардридер достоинств ему также не добавляют.

В фирменном интернет-магазине за MateBook D 14 на базе процессора AMD Ryzen и в конфигурации 8 ГБ/512 ГБ на момент тестирования просили 47 990 рублей. При этом, в качестве подарка к нему предлагали 8-дюймовый планшет MediaPad T3, который в рознице продавался за 9 990 рублей. Так что реальная цена MateBook D 14 выглядела еще более привлекательной.

Итоги обзора Huawei MateBook D 14

Плюсы:

Тонкий и легкий корпус

Узкие рамки вокруг матового экрана

Удобный тачпад и клавиатура с подсветкой

Скрытая веб-камера

Поддержка звука Dolby Atmos

Дактилоскопический сканер, встроенный в кнопку питания

Хорошая автономность, дополненная мощной зарядкой

Технология Huawei Share

Минусы: