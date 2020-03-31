Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий правительству право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории РФ, передает "Интерфакс".

Авторы предлагают дать право кабинету министров вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ, или на ее части, а также наделить его правом устанавливать обязательные правила поведения при подобных режимах.

Этот документ позволит правительству координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, а перечень причин дополнится "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Кроме того, в случае ЧС или "возникновении угрозы заболевания" законопроект позволит кабинету министров ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Согласно законопроекту, в условиях ЧС кабинет министров сможет получить право "в исключительных случаях" ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

По мнению авторов, принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции.