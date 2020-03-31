В Архангельске раскрыто убийство пятилетней давности, совершенное подростком

Сотрудники Следственного комитета раскрыли убийство, совершенное почти пять лет назад, об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, 28 мая 2015 года 16-летний подросток поймал такси. Вскоре выяснилось, что у пассажира нет денег, чтобы расплатиться за поездку, из-за этого между юношей и водителем возник конфликт.

Молодой человек выхватил нож и нанес несколько серий ударов своему оппоненту. Пострадавший скончался, а убийца избавился от орудия преступления и скрылся.

Через несколько лет правоохранители вышли на след предполагаемого преступника.

"Следователю удалось установить контакт с подозреваемым, который под тяжестью собранных доказательств, включая результаты дактилоскопической экспертизы (его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, обнаруженными на месте преступления), дал признательные показания", — отметили в СК РФ.

21-летний убийца уверяет, что раскаивается в содеянном и утверждает, что схватиться за нож его вынудило шоковое состояние и поведение водителя такси.