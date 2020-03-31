У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает "Россия 24".

Состояние его удовлетворительное, он находится на лечении в своей же больнице, которая специализируется на лечении COVID-19.

24 марта это медучреждение посетил президент России.



Владимир Путин в защитном костюме осмотрел внутренние помещения инфекционной клиники в сопровождении главврача Дениса Проценко и пообщался с врачами.

Глава государства отметил высокое качество работы медперсонала клиники и ухода за пациентами.