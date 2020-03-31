Huawei надеется вновь стать партнером Google

Китайская компания Huawei, утратившая из-за санкций США право предустанавливать на новые смартфоны YouTube, карты, почту и другие сервисы Google, не оставляет надежду на возобновление партнерства. Об этом в интервью журналу Wired рассказал глава потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.

Напомним, что в мае 2019 года - в условиях торговой войны между США и Китаем - администрация Дональда Трампа внесла Huawei в черный список организаций, с которыми американским фирмам запрещено вести бизнес. Введение ограничительных мер объяснялось подозрениями в связи Huawei со службами госбезопасности Китая. В результате партнерство с ней разорвали лидеры IT-индустрии, включая Intel, Qualcomm и Western Digital.

Вскоре и Google закрыла для Huawei доступ к полной версии Android и своим сервисам (Google Mobile Services). Поэтому теперь все новинки Huawei обходятся не "Ассистентом", "Картами" и Google Play, а собственным мобильными сервисами (Huawei Mobile Services) - с помощницей Celia, картами TomTom и магазином AppGallery, откуда можно скачивать новые приложения.

В беседе с Wired Ричард Ю заявил, что Huawei открыта к сотрудничеству и выразил надежду, что США разрешат ей полноценно вести бизнес с американскими компаниями. "В прошлом мы приносили огромную прибыль американским компаниям, таким как Google, и мы были очень хорошими партнерами, - сказал он. - Надеюсь, мы сможем получить лицензию от правительства США. Мы открыты".

По словам топ-менеджера, сервисы Google имеют для его компании больший приоритет, чем Huawei Mobile Services. "Мы хотим остаться на платформе Android", - добавил он. За последнее время, продолжил Ричард Ю, в AppGallery появилось много популярных приложений, "но пробелы определенно имеются". По его мнению, их получится заполнить за год-два.

На вопрос, когда смартфоны со складными экранами будут стоить примерно столько же, сколько обычные, Ричард Ю ответил так: "Думаю, нам понадобится больше года - может быть, полтора или два. Затраты в этой категории очень высоки, мы теряем деньги". Несмотря на это, он назвал рыночный спрос на Mate Xs "огромным", добавив, что Huawei продолжает наращивать производство, чтобы увеличить объемы поставок.

В заключение Ричард Ю сказал, что пандемия коронавируса стала большим вызовом, но его компания справляется с ситуацией лучше других. В офисах и на производственных площадках Huawei были заранее предприняты меры по предотвращению распространения инфекции, поэтому "наша цепочка поставок в Китае восстанавливается очень быстро", - заверил топ-менеджер. "Почти весь Китай не работал в прошлом месяце, а мы работали - некоторые в офисе, а кто-то из дома", - заключил он.