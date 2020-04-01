Российские дипломаты оказывают помощь застрявшим в Нью-Йорке туристам

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке помогло разместить в гостинице 47 россиян, которым пока не удалось улететь в Москву и которые обратились с просьбой о помощи.

Как сообщалось, с 31 марта Россия из-за распространения коронавируса сократила количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, а также установила ограничения по количеству прибывающих пассажиров: не более 500 человек в сутки через Шереметьево и не более 200 человек в сутки через аэропорты иных субъектов, напоминает РИА Новости.

В связи с введенными в России ограничениями на возвращение соотечественников были отменены рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка на ближайшие дни, в связи с чем российское посольство в США организовало горячие линии для связи с соотечественниками, желающими вернуться на родину. Рейс "Аэрофлота" ожидается в ближайшие дни, но точной информации пока нет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени в США число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 превысило 188 тысяч, число летальных случаев – 3873.