С 1 июня санаторно-курортные учреждения России начнут принимать отдыхающих

Некоторым санаториям и оздоровительным комплексам России, которые имеют лицензию на санаторно-курортное лечение, разрешено начать принимать отдыхающих с 1 июня при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в стране в первой половине лета является приоритетом властей. Поэтому санатории, у которых есть медицинские лицензии, возобновят работу с 1 июня.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова объявила, что Ростуризм, Роспотребнадзор и Министерство экономического развития завершили работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона. Как отметила Догузова, ряд избыточных требований к бизнесу из рекомендаций ушел.

По сведениям Ассоциации оздоровительного туризма и Корпоративного здоровья, о готовности начать обслуживание отдыхающих с 1 июня сообщили некоторые санатории Ставропольского и Краснодарского краев. Здравницы других регионов страны решили подождать более конкретной информации относительно снятия ограничений, сообщает РИА Новости.

11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На фоне этого в большинстве регионов России действует режим самоизоляции, в связи с чем остановилась работа гостиничного бизнеса и туристических компаний.