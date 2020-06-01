ЛДПР предлагает назначить пособия домохозяйкам

Владимир Жириновский и другие члены ЛДПР представили в Госдуму законопроект, предусматривающий пособия для домохозяек. Согласно документу, ежемесячные должны равняться МРОТ.

Пособие полагается выплачивать одному члену семьи, если доход в ней не превышает двукратного прожиточного минимума по региону, передает РИА Новости. При этом выплата положена лицу, занимающемуся домашним хозяйством — уборкой дома, готовкой пищи, уходом за детьми, инвалидами с детства I группы, престарелыми родителями.

Согласно документу, порядок выплат определяет Минтруд. Заявление на пособие можно будет подать в органы соцзащиты или через МФЦ. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января будущего года. Подобные выплаты будут способствовать социальной стабильности в обществе, уверены парламентарии.