1 июня 202007:33 Яна Щербатая

Для туристов из других регионов России Крым может открыться уже к 1 июля

Для туристов из других регионов России Крым может открыться уже к 1 июля

В Крыму начинают постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. Кафе, рестораны и фитнес-клубы вновь открывают двери для посетителей. Только теперь работать будут по-новому. Какие изменения ждут жителей и гостей полуострова?

Выпить чашку кофе с видом на крымские горы и Чёрное море. С сегодняшнего дня на полуострове открываются кафе и рестораны, но только летние площадки. И еще одно требование Роспотребнадзора — за одним столом могут сидеть не больше двух человек.

Исключение — только для членов одной семьи. В заведениях общепита работа вообще будет строиться по-новому. Посетителей станет меньше — столы придется раздвинуть на 1,5 метра друг от друга. И уже привычные для крымчан защитные маски и перчатки для сотрудников обязательны.

Это открытие для заведений Крыма и Севастополя стало настоящим подарком. Ведь из-за коронавируса именно их закрыли в первую очередь больше двух месяцев назад. Готовиться к сезону пришлось в сжатые сроки – всего за пару дней рестораны провели генеральную уборку, покрасили мебель и теперь готовы принимать посетителей.

"Конечно, рады. Эта новость для нас долгожданная. Конечно, нам лучше открыться, лучше работать хоть в таком виде. Хоть пять столиков поставить, но уже какое-то движение, какая-то работа", — комментирует ситуацию ресторатор Денис Штукатуров.

С 1 июня в Севастополе заработают и фитнес-центры. В соседней Республике Крым их коллеги откроются на две недели позже. Спортивные занятия — тоже в новом формате — с социальной дистанцией и средствами защиты. Но маски обязательны только для тренеров.

"Дома мало что получается самостоятельно. А здесь ты сконцентрирован, у тебя есть уже настрой, у тебя есть тренер", — рассказывает посетитель фитнес-центра Ирина Удачина.

"Мы готовы работать 24 часа в сутки. Так как мы за час можем принять ограниченное количество людей, мы готовы работать сколько угодно, лишь бы люди могли прийти и позаниматься", — отмечает руководитель фитнес-клуба Алёна Пашковская.

Ограничения из-за коронавируса снимать власти Крыма планируют в несколько этапов. Работать, хотя и с ограничениями, разрешили почти всем компаниям полуострова. Спортивные секции начнут проводить соревнования, но пока без зрителей. С 1 июля детей в летнюю смену примет "Артек". Возобновить работу туристической сферы в Крыму могут уже через две недели. Но речь пока идет только о внутрикрымском туризме.

 

"С 15 июня разрешается бронирование номеров в средствах размещения. Но окончательное решение будет принято после того, как будут разработаны соответствующие рекомендации Роспотребнадзора", — подчеркивает временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Для туристов из других регионов России Крым может открыться уже к 1 июля. Если за этот месяц количество заболевших COVID-19 на полуострове не начнет резко расти.

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